Сахалинский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Холмскому городскому округу завершил расследование уголовного дела против 54-летнего местного жителя, который обвиняется в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере. В период с августа по сентябрь 2024 года мужчина, являясь потребителем наркотиков, приобрел семена конопли и вырастил шесть растений у себя в квартире.

С октября по декабрь 2024 года обвиняемый ухаживал за растениями, которые он разместил в пластиковых ведрах. В январе 2025 года он собрал урожай, высушил растения на радиаторе отопления, а затем измельчил их и изготовил масло каннабиса. Полученное масло смешал с табаком, создав наркотическое вещество. Согласно заключению экспертизы от 11 февраля 2025 года, изъятая смесь состояла из измельченных частей табака и масла каннабиса общей массой не менее 20,27 грамма.

Часть изготовленной смеси мужчина употребил, а оставшуюся часть расфасовал в девять бумажных свертков и поместил в стеклянную банку в прихожей. Остальные 0,13 грамма он хранил в металлической миске на балконе. Таким образом, у обвиняемого обнаружили не менее 20,27 грамма наркотического вещества, что квалифицируется как крупный размер. 20 января 2025 года сотрудники полиции провели обследование квартиры и изъяли наркотическое вещество. Действия холмчанина квалифицировали по части 2 статьи 228 УК РФ, и уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения, как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.