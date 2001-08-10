Углегорские полицейские задержали подозреваемого в краже денег с банковского счета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Углегорске полиция раскрыла кражу, в результате которой местная жительница лишилась значительной суммы денег с банковского счета. Злоумышленник, 46-летний мужчина, воспользовался доверием женщины и украл с её счета 235 тысяч рублей, осуществив несколько переводов через мобильное приложение.
Согласно информации, поступившей в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому городскому округу, инцидент произошел 25 сентября. В тот день подозреваемый находился в гостях вместе с потерпевшей у общих знакомых. Он заметил, как женщина вводит код безопасности своего онлайн-банка, и воспользовался моментом, чтобы незаметно завладеть её смартфоном. После этого он перевел 60 тысяч рублей с её кредитного счета на свой личный счет, а затем удалил историю операций и вернул устройство обратно.
Однако на этом его действия не закончились. В октябре, убедившись, что потерпевшая не обратилась в полицию, злоумышленник снова оказался в компании женщины и повторил свой трюк, увеличив сумму кражи до 235 тысяч рублей. В результате полицейские возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, касающейся кражи, совершенной с банковского счета. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции.
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