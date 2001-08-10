На Камчатке восемь подростков сбежали из интерната

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На минувшей неделе подростки, воспитывающиеся в одном из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения взрослых на Камчатке, устроили массовый побег. Восемь ребят в возрасте от 14 до 17 лет самовольно покинули интернат, сообщает ТК "41 Регион".

В течение нескольких дней с 30 апреля по 3 мая дети уходили из интерната по одиночке, либо небольшими группами. Некоторые из них сбегали из учреждения не по одному разу. Причина такого "саботажа" на данный момент неизвестна.

Накануне, 4 мая, волонтерам и полиции удалось найти и вернуть в учреждение всех пропавших подростков. Их жизни и здоровью ничего не угрожало, противоправных действий в отношении них совершено не было.

В настоящее время сотрудники ПДН проводят с воспитанниками профилактические беседы, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.