Тихоокеанское
информационное агентство
7 Мая 2025
Сейчас 04:15
80,96|91,92
В Южно-Сахалинске начинается ремонт нового участка проспекта Победы
09:28, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 2,5 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за минувшие сутки

Более 2,5 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за минувшие сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на территории Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. В то же время сотрудники Госавтоинспекции активно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 136 нарушений правил дорожного движения Российской Федерации.

В ходе рейдов инспекторы задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Также они отстранили от управления 8 водителей, которые не имели прав на вождение или были лишены их по судебному решению. Кроме того, к административной ответственности привлекли ряд водителей за различные нарушения: 3 человека выехали на полосу встречного движения, 2 управляли незарегистрированными автомобилями, а 19 водителей нарушили правила использования ремней безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции также выявили 7 случаев нарушения правил перевозки детей, а 9 водителей управляли транспортными средствами с техническими неисправностями, такими как неисправные глушители. За несоблюдение требований дорожных знаков и правил стоянки был привлечен 1 водитель, а 2 пешехода нарушили Правила дорожного движения.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, в результате рейдов составили 11 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. Также сотрудники задержали 4 автомобиля, которые поместили на специализированную стоянку.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2587 нарушений ПДД. В рамках этих данных, 102 водителя были привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, 2117 нарушили скоростной режим, 56 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора, а 76 - нарушили правила использования ремней безопасности. Также 23 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам. Эти цифры подчеркивают важность и необходимость дальнейших мер по обеспечению безопасности дорожного движения на Сахалине.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?