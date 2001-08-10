Более 2,5 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за минувшие сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на территории Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. В то же время сотрудники Госавтоинспекции активно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 136 нарушений правил дорожного движения Российской Федерации.
В ходе рейдов инспекторы задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Также они отстранили от управления 8 водителей, которые не имели прав на вождение или были лишены их по судебному решению. Кроме того, к административной ответственности привлекли ряд водителей за различные нарушения: 3 человека выехали на полосу встречного движения, 2 управляли незарегистрированными автомобилями, а 19 водителей нарушили правила использования ремней безопасности.
Сотрудники Госавтоинспекции также выявили 7 случаев нарушения правил перевозки детей, а 9 водителей управляли транспортными средствами с техническими неисправностями, такими как неисправные глушители. За несоблюдение требований дорожных знаков и правил стоянки был привлечен 1 водитель, а 2 пешехода нарушили Правила дорожного движения.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, в результате рейдов составили 11 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. Также сотрудники задержали 4 автомобиля, которые поместили на специализированную стоянку.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2587 нарушений ПДД. В рамках этих данных, 102 водителя были привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, 2117 нарушили скоростной режим, 56 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора, а 76 - нарушили правила использования ремней безопасности. Также 23 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам. Эти цифры подчеркивают важность и необходимость дальнейших мер по обеспечению безопасности дорожного движения на Сахалине.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:46 30 Апреля Экономисты посчитали во-сколько сахалинцам обойдется выезд на природу на праздниках
10:01 30 Апреля Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
17:27 30 Апреля Леса Корсаковского района Сахалинской области запретили посещать с 1 мая
14:09 30 Апреля Школа №8 Южно-Сахалинска оформляет Стену Памяти к 80-летию Победы
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
Выбор редакции
- 16:21 Вчера Южносахалинцев приглашают принять участие в шествии "Бессмертного полка"
- 11:32 Вчера В Южно-Сахалинске в честь юбилея Победы состоятся праздничные концерты
- 08:58 5 Мая Сахалинская библиотека организует вечер, посвященный 80-летию Победы
- 14:30 30 Апреля В Сахалинской библиотеке открывается выставка "Великая Победа"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?