Более 2,5 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за минувшие сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на территории Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. В то же время сотрудники Госавтоинспекции активно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых выявили 136 нарушений правил дорожного движения Российской Федерации.

В ходе рейдов инспекторы задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Также они отстранили от управления 8 водителей, которые не имели прав на вождение или были лишены их по судебному решению. Кроме того, к административной ответственности привлекли ряд водителей за различные нарушения: 3 человека выехали на полосу встречного движения, 2 управляли незарегистрированными автомобилями, а 19 водителей нарушили правила использования ремней безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции также выявили 7 случаев нарушения правил перевозки детей, а 9 водителей управляли транспортными средствами с техническими неисправностями, такими как неисправные глушители. За несоблюдение требований дорожных знаков и правил стоянки был привлечен 1 водитель, а 2 пешехода нарушили Правила дорожного движения.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, в результате рейдов составили 11 административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. Также сотрудники задержали 4 автомобиля, которые поместили на специализированную стоянку.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 2587 нарушений ПДД. В рамках этих данных, 102 водителя были привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу, 2117 нарушили скоростной режим, 56 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора, а 76 - нарушили правила использования ремней безопасности. Также 23 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам. Эти цифры подчеркивают важность и необходимость дальнейших мер по обеспечению безопасности дорожного движения на Сахалине.