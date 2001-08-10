Сотрудники Госавтоинспекции в Южно-Сахалинске задержали пешехода с наркотиками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники Госавтоинспекции задержали пешехода с наркотическим веществом массой 1,95 грамма, обнаруженным в ходе личного досмотра. Инцидент произошел в районе дома №29 по улице Горького, где поведение мужчины вызвало подозрения у инспекторов ДПС.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, внимание полицейских привлекла нервозность пешехода во время проверки документов. Это стало основанием для проведения личного досмотра, в ходе которого в кармане его куртки нашли сверток с порошкообразным веществом белого цвета, замотанный черной изолентой. Для выяснения обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком 4-метилметкатиноном.

По данному факту отдел дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ - незаконное приобретение, хранение или перевозка наркотических средств. В отношении 32-летнего гражданина проводится дальнейшее разбирательство. Материалы дела переданы для расследования и принятия процессуального решения.