Жительница Анивы лишилась денег после обмана в автосервисе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница Анивы лишилась 185 тысяч рублей, доверив ремонт своего автомобиля 33-летнему сотруднику автосервиса из Южно-Сахалинска, который обманул её и потратил деньги на личные нужды. Полиция установила подозреваемого и возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве, а суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, инцидент произошел после того, как женщина обратилась в автосервис для ремонта своей машины. Работник сервиса пообещал выполнить работы за 185 тысяч рублей, однако не собирался этого делать. Когда заявительница приехала забирать автомобиль, она обнаружила, что он остался в том же состоянии, что и до передачи в ремонт. Обманутая клиентка сразу обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и выявили подозреваемого, который уже успел потратить все полученные деньги на личные цели.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ - мошенничество, причинившее значительный ущерб гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал подготовлен на основе предварительных данных, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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