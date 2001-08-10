В Тымовском районе пожарные потушили надворные постройки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работники Тымовского пожарно-спасательного отряда успешно ликвидировали пожар в частном секторе, который вспыхнул на улице Советская 13. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу 3 марта в 15:38, и пожарные немедленно выехали на место происшествия, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.

Пожарные прибыли на место инцидента в 15:41 и сразу начали тушение. К этому моменту огонь охватил надворные постройки, создавая значительное задымление и угрожая соседнему жилому дому. Благодаря оперативным действиям спасателей, им удалось локализовать очаг возгорания в 16:17, а полностью справиться с огнем они смогли к 18:17.

В операции по ликвидации пожара участвовали специалисты пожарно-спасательной части № 41 из пгт. Тымовское и отдельный пост пожарно-спасательной части № 41 из села Кировское. Общими усилиями 14 сотрудников и 4 единицы техники успешно справились с ситуацией. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области".