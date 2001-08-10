У курильчанина конфисковали снегоход за пьяное вождение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Северо-Курильский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, признав его виновным в управлении снегоходом в состоянии опьянения. Это преступление квалифицировали по части 1 статьи 264.1 УК РФ, так как ранее осуждённый уже подвергся административному наказанию за аналогичное правонарушение, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Судебные разбирательства установили, что 2 марта 2025 года в ночное время осуждённый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль своего снегохода "YAMAHA VK540Е". Его остановили сотрудники ГИБДД, и он был отстранён от управления транспортным средством. При этом злоумышленник отказался проходить освидетельствование на месте, но позже его направили в медицинское учреждение, где подтвердили наличие опьянения.

В ходе судебного заседания осуждённый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил ему штраф в размере 210 тысяч рублей, а также лишил права управлять транспортными средствами на срок два года. Кроме того, в качестве меры наказания конфисковали снегоход "YAMAHA VK540Е", стоимость которого превышает 600 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.