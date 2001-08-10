Сахалинска попросила незнакомку присмотреть за рюкзаком, а та его украла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу, о которой заявила 19-летняя местная жительница. Инцидент произошел, когда девушка оставила свой рюкзак под присмотром незнакомой ей женщины, которая воспользовалась ситуацией для кражи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, оказавшуюся жительницей областного центра. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, потерпевшая и фигурантка находились в одной компании на улице, когда первая ненадолго отошла, оставив свой рюкзак. В этот момент злоумышленница решила похитить сумку, забравшись в соседний двор, где осмотрела её содержимое.

В рюкзаке подозреваемая обнаружила мобильный телефон и решила забрать его себе. Затем она попросила своего знакомого продать украденный гаджет, а вырученные деньги присвоила. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Полиция изъяла похищенное имущество и вернула его законной владелице. В результате следственных действий было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, квалифицирующей кражу с причинением значительного ущерба. В отношении подозреваемой применили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материал подготовлен на основе предварительных данных.