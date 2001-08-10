В Южно-Сахалинске автомобиль сбил три дорожных знака и врезался в опору освещения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции расследуют инцидент на кольцевой развязке улиц Ленина и Украинская, где автомобиль Honda Saber повредил три дорожных знака и врезался в опору освещения. Лица, находившиеся в машине, покинули место происшествия, что усложнило установление их личностей.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, экипаж ДПС заметил подозрительные маневры Honda Saber во время патрулирования. Водитель резко развернулся, не доехав до полицейских, после чего на большой скорости снес дорожные знаки, выехал на кольцо и врезался в опору. Сотрудники немедленно приступили к оформлению протоколов, но участники ДТП успели скрыться до прибытия дополнительных нарядов.
Автомобиль Honda Saber с серьезными повреждениями отправили на спецстоянку для дальнейшей экспертизы. Сотрудники ГИБДД уже возбудили административные дела по трем статьям КоАП: повреждение дорожных знаков, создание препятствий движению транспорта и оставление места аварии.
На месте происшествия работают криминалисты и дорожные инспекторы. По предварительным данным, Honda Saber двигался с превышением скорости, что стало одной из причин потери управления. Розыскные мероприятия продолжаются - полиция проверяет владельцев аналогичных автомобилей в регионе и отрабатывает возможные маршруты беглецов.
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