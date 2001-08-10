Сахалинец угнал заведенный автомобиль и попал в аварию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, который его владелица оставила заведенным у магазина на улице Бумажной. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, заявительница обратилась в дежурную часть УМВД России по городу, сообщив о пропаже своего транспортного средства.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что 13 апреля подозреваемый наблюдал за женщиной, когда она оставила свою машину и вошла в магазин. Воспользовавшись моментом, он сел за руль и уехал кататься по городу. Однако его поездка вскоре закончилась аварией, когда он не справился с управлением и выехал в кювет на улице Больничной. После этого мужчина оставил поврежденный автомобиль и скрылся с места происшествия.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают сумму ущерба, причиненного владельцу автомобиля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, которая касается неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения (угон). Суд избрал в качестве меры пресечения для подозреваемого подписку о невыезде и надлежащем поведении.