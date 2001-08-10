Сахалинец угнал заведенный автомобиль и попал в аварию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, который его владелица оставила заведенным у магазина на улице Бумажной. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, заявительница обратилась в дежурную часть УМВД России по городу, сообщив о пропаже своего транспортного средства.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что 13 апреля подозреваемый наблюдал за женщиной, когда она оставила свою машину и вошла в магазин. Воспользовавшись моментом, он сел за руль и уехал кататься по городу. Однако его поездка вскоре закончилась аварией, когда он не справился с управлением и выехал в кювет на улице Больничной. После этого мужчина оставил поврежденный автомобиль и скрылся с места происшествия.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают сумму ущерба, причиненного владельцу автомобиля. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ, которая касается неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения (угон). Суд избрал в качестве меры пресечения для подозреваемого подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:01 Сегодня Сахалинстат рассказал, сколько человек трудятся на территории региона
09:17 Сегодня На Сахалине 13-летний подросток на мопеде устроил аварию
09:00 Сегодня На Камчатке 13-летняя девочка забеременела от студента
09:05 Сегодня 167 нарушений правил дорожного движения выявили за сутки на Сахалине
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
09:14 25 Апреля На Сахалине обсуждают новые правила любительского рыболовства
15:00 25 Апреля Прокуратура Сахалинской области проводит проверку после падения мальчика из окна
14:46 25 Апреля В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурса "Чеховиана"
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
Выбор редакции
- 14:30 Сегодня В Сахалинской библиотеке открывается выставка "Великая Победа"
- 10:33 Сегодня Сахалинская библиотека организует концерт ко Дню Победы
- 12:27 Вчера Сахалинцев призывают не открывать канализационные люки
- 10:46 28 Апреля Сахалинская команда заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?