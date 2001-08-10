В Амурской области наркоторговцу дали 11 лет особого режима
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жителя амурского села Придорожное уличили в преступлениях, связанных с наркотиками. Он пошел под суд и получил суровое наказание - 11 лет особого режима, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу судов Амурской области.
По информации пресс-службы, в сентябре 2021 года мужчина нашел дикорастущую коноплю. Он собрал ее и изготовил гашишное масло, которое расфасовал в четыре банки. Позже он продал 874 грамма этого наркотика знакомому за 5 тысяч рублей.
В августе того же года житель села вступил в сговор со знакомым. Договорились, что мужчина будет изготавливать, фасовать и перевозить наркотики, а его сообщник - искать покупателей. В результате сбыта 40,6 грамма гашишного масла за 5 тысяч рублей один из покупателей был задержан полицией «на месте потребления».
В октябре 2021 года житель села Придорожное купил у знакомого мешок марихуаны массой не менее 342 граммов - и хранил его у себя дома, пока его не изъяли сотрудники полиции.
В итоге за свою деятельность мужчина предстал перед Благовещенским городским судом. «Фемида» учла смягчающие обстоятельства: признание вины, сотрудничество со следствием, состояние здоровья, наличие малолетних детей и другие. Отягчающим фактором стал рецидив преступлений.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений и по их совокупности, а также с учетом предыдущего его приговора от сентября 2024 года («неуважение к суду»), приговорили к 11 годам колонии особого режима. Кроме того, амурчанину на время запрещено управлять автомобилем.
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