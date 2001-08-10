На Сахалине в замороженной говядине из Татарстана выявлены бактерии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» провел проверку замороженной говядины от производителя из Республики Татарстан и обнаружил наличие бактерий группы кишечной палочки, а также превышение общего уровня бактериальной обсемененности. Эти результаты стали основанием для нарушения требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции».

Пробу говядины весом 62,3 кг отобрали в дошкольном учреждении Тымовского района Сахалинской области по обращению администрации детского сада. Исследования проводились в соответствии с установленными стандартами, и образец проверяли по 18 показателям качества и безопасности. В ходе испытаний специалисты выявили бактерии кишечной палочки и зафиксировали превышение общего уровня бактериальной обсемененности в четыре раза от допустимой нормы.

Как поясняют эксперты Сахалинского филиала ФГБУ «НЦБРСП», бактерии могли попасть в мясо в процессе забоя скота, что является распространенной причиной обнаружения кишечной палочки в говядине и мясных фаршах. Повышенная бактериальная обсемененность также указывает на начало процессов порчи продукта. После получения результатов исследования информация о выявленных нарушениях была внесена в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста», и сведения доведены до заказчика исследования для предотвращения использования небезопасной продукции.