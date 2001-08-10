Тихоокеанское
информационное агентство
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15:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцы после знакомства сняли квартиру, но жизнь не задалась

Сахалинцы после знакомства сняли квартиру, но жизнь не задалась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела против 29-летней женщины, ранее судимой и обвиняемой в присвоении чужого имущества. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил 14 100 рублей, что стало результатом романтического знакомства, которое закончилось печально, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

История началась с того, что 30-летний мужчина познакомился с обвиняемой в Поронайске. Пара решила начать совместную жизнь в Корсакове, где работала женщина. Находясь в Поронайске, потерпевший дистанционно нашёл квартиру для аренды и перевёл деньги своей новой знакомой для оплаты жилья. Она завезла свои вещи в арендованное помещение, однако их счастливая жизнь быстро закончилась. После нескольких дней совместного времяпрепровождения с алкоголем, девушка потеряла ключи от квартиры, что привело к проблемам с арендодателем и, в конечном итоге, к выселению.

После выселения потерпевший потребовал от женщины вернуть деньги за аренду, но она отказалась, так как лишилась работы. В результате мужчина обратился в правоохранительные органы, что и стало причиной возбуждения уголовного дела. Дело теперь будет рассмотрено в суде.

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