Сахалинцы после знакомства сняли квартиру, но жизнь не задалась
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершил расследование уголовного дела против 29-летней женщины, ранее судимой и обвиняемой в присвоении чужого имущества. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил 14 100 рублей, что стало результатом романтического знакомства, которое закончилось печально, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
История началась с того, что 30-летний мужчина познакомился с обвиняемой в Поронайске. Пара решила начать совместную жизнь в Корсакове, где работала женщина. Находясь в Поронайске, потерпевший дистанционно нашёл квартиру для аренды и перевёл деньги своей новой знакомой для оплаты жилья. Она завезла свои вещи в арендованное помещение, однако их счастливая жизнь быстро закончилась. После нескольких дней совместного времяпрепровождения с алкоголем, девушка потеряла ключи от квартиры, что привело к проблемам с арендодателем и, в конечном итоге, к выселению.
После выселения потерпевший потребовал от женщины вернуть деньги за аренду, но она отказалась, так как лишилась работы. В результате мужчина обратился в правоохранительные органы, что и стало причиной возбуждения уголовного дела. Дело теперь будет рассмотрено в суде.
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