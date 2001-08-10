На Сахалине полиция задержала мужчину за кражу погрузчика у экс-супруги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержали 54-летнего мужчину, который украл погрузчик у своей бывшей 44-летней супруги. Ущерб, нанесенный женщине, составил более 2,6 миллиона рублей, и теперь подозреваемому грозит уголовная ответственность, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полииции.

Как выяснили оперативники, в процессе бракоразводного процесса экс-супруги разделили совместно нажитое имущество. Женщина законно получила погрузчик, который хранился на ее территории в городе Оха. Однако мужчина решил воспользоваться ситуацией и распорядиться имуществом экс-супруги без ее ведома. Он связался со своим знакомым и предложил взять погрузчик в аренду, на что тот согласился и самостоятельно забрал технику.

Когда потерпевшая обнаружила пропажу, она немедленно обратилась в полицию с заявлением. Оперативники уголовного розыска быстро установили личность и местонахождение подозреваемого, выяснив, что он скрывается в городе Сочи. Полицейские отправились в служебную командировку и задержали его. Похищенный погрузчик был изъят и возвращен законной владелице.

Следователь ОМВД России по городскому округу «Охинский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, действия правоохранительных органов позволили восстановить справедливость и вернуть потерпевшей ее имущество.