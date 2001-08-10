В Южно-Сахалинске водитель попытался скрыться от сотрудников автоинспекции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне вечером в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение от гражданина о водителе автомобиля Toyota Crown, который, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Экипажи ДПС отдельной специализированной роты сразу же начали поиск указанного транспортного средства, чтобы предотвратить возможные дорожные происшествия.

В 20:32 инспекторы ДПС обнаружили автомобиль в районе дома номер 3 по улице Пограничной в Южно-Сахалинске. Сотрудники полиции подали сигнал об остановке, однако водитель проигнорировал требование, увеличив скорость и создавая опасные ситуации на дороге. Спустя три минуты, в 20:35, инспекторы смогли остановить транспортное средство, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке 41-летнего водителя инспекторы заметили резкий запах алкоголя, что подтвердило подозрения о его состоянии. В отношении нарушителя составили административные материалы сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации: за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (статья 12.26 ч.1), за два случая проезда на запрещающий сигнал светофора (статья 12.12 ч.1), за невыполнение требования об остановке (статья 12.25 ч.2) и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (статья 19.3 ч.1).