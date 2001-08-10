Пьяный водитель без прав устроил аварию на Курилах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 апреля 2025 года в 04:20 в селе Отрада произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. По предварительным данным, 18-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав на управление транспортными средствами, за рулем автомобиля "Toyota Chaser" не справился с управлением, что привело к съезду в кювет и последующему опрокидыванию машины.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной автоинспекции, в результате аварии водитель и его 21-летний пассажир, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы. Инцидент подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и использования средств безопасности в автомобиле.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. Важно отметить, что подобные случаи ставят под угрозу жизнь не только водителей, но и пассажиров, что вызывает необходимость усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения в регионе.