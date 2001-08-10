Тихоокеанское
информационное агентство
30 Апреля 2025
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11:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более 130 нарушений ПДД зафиксировано на Сахалине за минувшие сутки

Более 130 нарушений ПДД зафиксировано на Сахалине за минувшие сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на территории Сахалина зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции активно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых они пресекли 131 нарушение правил дорожного движения. Эти действия направлены на повышение безопасности на дорогах региона и снижение числа ДТП.

Как сообщили ТИА "Острова", в ходе рейдов инспекторы задержали шесть водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Также они отстранили 11 водителей, не имеющих права управления автомобилем или лишенных этого права по решению суда. В числе привлеченных к административной ответственности оказались водители, нарушившие различные правила, включая выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и управление незарегистрированными транспортными средствами.

Среди других нарушений, зафиксированных инспекторами, оказались случаи, когда водители не использовали ремни безопасности, управляли автомобилями с тонировкой или не соблюдали правила перевозки детей. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили пять административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. В результате этих мероприятий семь автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1459 нарушений правил дорожного движения, что подчеркивает необходимость постоянного контроля за соблюдением ПДД.

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