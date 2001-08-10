Более 130 нарушений ПДД зафиксировано на Сахалине за минувшие сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на территории Сахалина зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции активно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых они пресекли 131 нарушение правил дорожного движения. Эти действия направлены на повышение безопасности на дорогах региона и снижение числа ДТП.
Как сообщили ТИА "Острова", в ходе рейдов инспекторы задержали шесть водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Также они отстранили 11 водителей, не имеющих права управления автомобилем или лишенных этого права по решению суда. В числе привлеченных к административной ответственности оказались водители, нарушившие различные правила, включая выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и управление незарегистрированными транспортными средствами.
Среди других нарушений, зафиксированных инспекторами, оказались случаи, когда водители не использовали ремни безопасности, управляли автомобилями с тонировкой или не соблюдали правила перевозки детей. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции составили пять административных материалов на водителей, не уплативших штрафы в установленный срок. В результате этих мероприятий семь автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1459 нарушений правил дорожного движения, что подчеркивает необходимость постоянного контроля за соблюдением ПДД.
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