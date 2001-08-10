Военный пенсионер с Камчатки семь лет незаконно получал северные надбавки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пенсионер с Камчатки, в течение семи лет незаконно получавший северную пенсию, освобождён от наказания. Он вернул минобороны полученные деньги и освободился от судимости, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на Вилючинский городской суд Камчатского края.
Военный пенсионер, не менее 15 лет отслуживший в районах Крайнего Севера, решил переехать с Камчатки. В этом случае он теряет право на выплаты с районным коэффициентом. Однако мужчина при переезде не сообщил в орган, назначивший пенсию, и с 1 июля 2017-го по 31 марта 2024-го получал «северную» пенсию. Таким образом, министерство обороны Российской Федерации потеряло 966 467 рублей 85 копеек.
Когда факт вскрылся, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 (мошенничество при получении выплат, в крупном размере). Ещё во время предварительного следствия мужчина полностью возместил ущерб. Представитель потерпевшего просил суд прекратить уголовное дело за примирением сторон.
Рассмотрев уголовное дело, суд признал пенсионера виновным и приговорил к штрафу в 100 000 рублей.
Однако с учётом положительных характеристик подсудимого, а также того, что он возместил ущерб, суд изменил категорию преступления на преступление средней тяжести, и в соответствии со статьёй 76 освободил мужчину от наказания в виде штрафа. В связи с примирением с потерпевшей стороной теперь он считается несудимым.
Приговор не вступил в законную силу.
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