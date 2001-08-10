Полиция раскрыла кражу телефона в Поронайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске сотрудники полиции раскрыли случай кражи, в котором подозреваемым оказался 34-летний местный житель. Женщина, потерявшая свой телефон, обратилась в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу с заявлением о краже, после чего начались оперативно-розыскные мероприятия.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого, который нашел потерянный телефон во дворе одного из домов. Мужчина решил забрать его с намерением продать, и для этого отправился в Южно-Сахалинск. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе полиции, он продал гаджет матери своего друга за несколько тысяч рублей.

Сумма ущерба от кражи составила 46 тысяч рублей. Полицейские продолжают расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела и привлечь виновного к ответственности. Этот инцидент подчеркивает важность бдительности граждан и необходимость сообщать о подобных происшествиях в правоохранительные органы.