На Сахалине завершено расследование дела о мошенничестве с субсидиями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тымовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела, в котором 55-летняя женщина обвиняется в мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств. По версии следствия, она использовала обманные схемы для получения субсидий, выделяемых на поддержку малого и среднего бизнеса, что привело к ущербу на сумму не менее одного миллиона рублей.
Следствие установило, что обвиняемая фактически управляла бизнесом своей дочери и создавала фиктивные документы, такие как договоры аренды и приходные кассовые ордера. Дочь, не подозревая о преступных действиях матери, предоставляла эти документы в администрацию для получения субсидий, предназначенных для возмещения затрат на ведение социального магазина. В результате, в период с 2018 по 2020 годы женщина смогла обманом получить значительные суммы бюджетных средств.
В рамках уголовного дела следователи собрали достаточные доказательства, подтверждающие вину обвиняемой. Теперь дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следкоме, данный случай подчеркивает важность контроля за использованием бюджетных средств и необходимости повышения прозрачности в сфере субсидирования предпринимательства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:34 25 Апреля Сахалинка лишилась полмиллиона "оформляя" электронный дневник на ребенка
11:17 22 Апреля На Камчатке начали продавать первую в этом году черемшу
09:14 25 Апреля На Сахалине обсуждают новые правила любительского рыболовства
15:00 25 Апреля Прокуратура Сахалинской области проводит проверку после падения мальчика из окна
11:05 1 Апреля На Сахалине должностное лицо обвиняют в халатности, повлекшей смерть пациента
08:56 11 Апреля Сотрудники сахалинской автоинспекции за сутки задержали 6 пьяных водителей
11:36 21 Апреля Лабораторные испытания показали наличие хинолонов в куриных яйцах на Сахалине
15:26 18 Апреля Ещё шесть участков дорог Южно-Сахалинска оснастили камерами фиксации нарушений
Выбор редакции
- 10:46 Вчера Сахалинская команда заняла второе место на всероссийских соревнованиях по мини-футболу
- 14:46 25 Апреля В Южно-Сахалинске наградили победителей конкурса "Чеховиана"
- 09:52 24 Апреля В Холмске стартовал чемпионат ДФО по тяжелой атлетике
- 12:34 23 Апреля В Южно-Сахалинске приводят в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?