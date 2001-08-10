На Сахалине завершено расследование дела о мошенничестве с субсидиями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела, в котором 55-летняя женщина обвиняется в мошенничестве, связанном с хищением бюджетных средств. По версии следствия, она использовала обманные схемы для получения субсидий, выделяемых на поддержку малого и среднего бизнеса, что привело к ущербу на сумму не менее одного миллиона рублей.

Следствие установило, что обвиняемая фактически управляла бизнесом своей дочери и создавала фиктивные документы, такие как договоры аренды и приходные кассовые ордера. Дочь, не подозревая о преступных действиях матери, предоставляла эти документы в администрацию для получения субсидий, предназначенных для возмещения затрат на ведение социального магазина. В результате, в период с 2018 по 2020 годы женщина смогла обманом получить значительные суммы бюджетных средств.

В рамках уголовного дела следователи собрали достаточные доказательства, подтверждающие вину обвиняемой. Теперь дело направлено в суд, где его рассмотрят по существу. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном следкоме, данный случай подчеркивает важность контроля за использованием бюджетных средств и необходимости повышения прозрачности в сфере субсидирования предпринимательства.