Тихоокеанское
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14:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителя Приморья подозревают в работа не украинскую разведку

Жителя Приморья подозревают в работа не украинскую разведку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке задержали местного жителя, который, как считают следователи, собирал информацию для Главного управления разведки Министерства обороны Украины, передает РИА VladNews со ссылкой на УФСБ по Приморью.

Как установили оперативники, приморец по собственной инициативе вышел на связь с представителем украинской военной разведки через интернет. По заданию куратора он начал собирать информацию о расположении и деятельности военных объектов на территории Приморского края.

Задержанный осознавал, что эта информация может быть использована против безопасности России. В отношении него возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

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