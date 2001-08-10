12:19, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Амурской области произошло массовое ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Свободном Амурской области в ДТП попали четыре автомобиля. В воскресенье, 27 апреля, в районе улиц Михайло-Чесноковская - Шатковская столкнулись Nissan AD, Toyota Esquire, Toyota Land Cruiser и Chevrolet Niva. Кадры происшествия опубликовали в соцсетях, пишет ИА "Порт Амур".
По информации управления Госавтоинспекции Амурской области, предварительной причиной автоаварии стало непредоставление преимущества в движении. Медицинская помощь понадобилась водителям автомобилей Nissan AD и Toyota Esquire 1955 и 1999 годов рождения.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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