Молодой хабаровчанин взламывал аккаунты сахалинцев на Госуслугах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственное управление УМВД России по городу Южно-Сахалинску открыло два уголовных дела против 20-летнего уроженца Хабаровского края, подозреваемого в мошенничестве в отношении микрофинансовых организаций. По версии следствия, молодой человек использовал сим-карты, которые остались привязанными к аккаунтам прежних владельцев в государственном сервисе, что позволило ему взломать их личные кабинеты и оформить микрозаймы от имени жертв.
Фигурант получал доступ к персональным данным граждан, включая жителей Сахалина, и оформлял займы на суммы от 5 до 15 тысяч рублей. В результате его действий две финансовые компании понесли значительные убытки, составившие 449 500 и 509 030 рублей. Кибермошенник был задержан сотрудниками Отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Сахалинской области во время служебной командировки в Хабаровский край.
В настоящее время следствие продолжает работу по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в суде уже рассматриваются дела, касающиеся 17 эпизодов неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и 16 мошенничеств, совершенных в отношении граждан из Сахалинской, Ивановской и Белгородской областей, а также Республики Башкортостан и других регионов России. Злоумышленник использовал взломанные профили на портале «Госуслуги» для оформления займов, а также восстановил доступ к онлайн-банку одной из жертв и похитил ее сбережения. Общий ущерб от его действий составил около миллиона рублей.
На данный момент кибермошенник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, пока продолжается расследование его преступной деятельности.
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