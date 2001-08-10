Прокуратура Северо-Курильского района добилась выплат зарплаты работникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Северо-Курильского района Сахалинской области инициировала проверку трудового законодательства после многочисленных обращений местных жителей.

В ходе проверки выяснилось, что строительная организация ООО «Марк Аврелий» задолжала своим работникам более 1,4 миллиона рублей по заработной плате, что вызвало серьезные опасения среди граждан. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, несмотря на внесенное представление руководителю компании, нарушения закона остались без должного внимания.

В результате прокурор обратился в суд с требованием взыскать задолженность по заработной плате в пользу работников. Судебные акты были вынесены и вступили в законную силу, что позволило работникам получить свои деньги в полном объеме. Благодаря активным действиям прокуратуры, задолженность по зарплате была успешно погашена.

Кроме того, руководитель строительной компании понес административную ответственность за невыплату заработной платы. В соответствии с частью 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, ему назначили штраф, что подчеркивает серьезность ситуации и необходимость соблюдения трудовых норм. Таким образом, прокуратура продолжает активно защищать права работников и обеспечивать соблюдение законодательства в регионе.