Сахалинские автоинспекторы пресекли 446 нарушений ПДД за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние дни не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. В то же время сотрудники Госавтоинспекции активно работали над обеспечением безопасности на дорогах, выявив и пресекши 446 нарушений правил дорожного движения.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы задержали 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Также они отстранили от управления 46 человек, которые не имели права на вождение или были лишены этого права по решению суда. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, такие меры направлены на снижение числа аварий и повышение ответственности водителей.

Кроме того, Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности 21 водителя за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также 6 водителей за управление незарегистрированными транспортными средствами. В числе других нарушений оказались случаи применения «тонировки» на стеклах, нарушения правил перевозки детей и отсутствие технических исправностей у автомобилей. В результате работы инспекторов 19 автомобилей были задержаны и помещены на специализированную стоянку.