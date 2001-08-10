Тихоокеанское
информационное агентство
29 Апреля 2025
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09:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские автоинспекторы пресекли 446 нарушений ПДД за выходные дни

Сахалинские автоинспекторы пресекли 446 нарушений ПДД за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за последние дни не произошло ни одного ДТП с пострадавшими. В то же время сотрудники Госавтоинспекции активно работали над обеспечением безопасности на дорогах, выявив и пресекши 446 нарушений правил дорожного движения.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы задержали 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Также они отстранили от управления 46 человек, которые не имели права на вождение или были лишены этого права по решению суда. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, такие меры направлены на снижение числа аварий и повышение ответственности водителей.

Кроме того, Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности 21 водителя за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также 6 водителей за управление незарегистрированными транспортными средствами. В числе других нарушений оказались случаи применения «тонировки» на стеклах, нарушения правил перевозки детей и отсутствие технических исправностей у автомобилей. В результате работы инспекторов 19 автомобилей были задержаны и помещены на специализированную стоянку.

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