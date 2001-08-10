16:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 11 километром
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вулкан Безымянный выбросил пепловый столб на высоту 11 километров. Это произошло днём, 24 апреля, сообщает ТК "41 Регион".
Шлейф распространяется в северо-восточном направлении вглубь полуострова. На его пути - посёлок Ключи Усть-Камчатского округа.
Там не исключается вероятность выпадения незначительного количества пепла. При этом, в настоящее время пеплопадов в населённых пунктах не зарегистрировано.
Безымянному вновь присвоен «красный» код авиационной опасности. Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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