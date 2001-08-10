Апелляционный суд ужесточил наказание для водителя, совершившего ДТП в пьяном виде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Суд апелляционной инстанции ужесточил наказание для жителя Южно-Сахалинска, признанного виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к тяжкому вреду здоровью двух пассажиров. Первоначально суд первой инстанции ограничился мягким приговором без изоляции от общества, однако прокуратура добилась пересмотра решения, указав на высокую общественную опасность действий подсудимого.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в декабре 2023 года, когда подсудимый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над автомобилем и выехал в кювет, где машина опрокинулась. В результате аварии двое пассажиров получили тяжелые травмы. Суд первой инстанции посчитал возможным исправление виновного без лишения свободы, несмотря на серьезность совершенного деяния. Однако государственный обвинитель подал апелляционное представление, акцентировав внимание на недопустимости снисходительного подхода к лицам, управлявшим транспортными средствами в состоянии опьянения.
Апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и изменил приговор, отправив осужденного в колонию-поселение на срок 3 года и 5 дней. Кроме того, ему запретили в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Это решение направлено на усиление ответственности за нарушения правил дорожного движения, особенно в случаях, связанных с алкогольным опьянением, которые представляют особую угрозу для общественной безопасности.
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