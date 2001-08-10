На Камчатке ищут мужчину, выпавшего за борт катера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели ведут поиски мужчины, выпавшего за борт прогулочного катера в акватории Авачинского залива. Добиться результата пока не удалось, пишет ИА "Кам 24".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в предполагаемом районе работал катер "Кальмар" от специализированной пожарно-спасательной части. Специалисты обследовали прибрежную полосу и акваторию бухты Малой Саранной, а также район острова Старичкова.

22 апреля министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил о происшествии в Авачинской бухте. С борта прогулочного катера выпал человек без спасательного жилета. 23 апреля поиски останавливались из-за непогоды.