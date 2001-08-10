Тихоокеанское
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12:13, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке ищут мужчину, выпавшего за борт катера

На Камчатке ищут мужчину, выпавшего за борт катера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели ведут поиски мужчины, выпавшего за борт прогулочного катера в акватории Авачинского залива. Добиться результата пока не удалось, пишет ИА "Кам 24".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, в предполагаемом районе работал катер "Кальмар" от специализированной пожарно-спасательной части. Специалисты обследовали прибрежную полосу и акваторию бухты Малой Саранной, а также район острова Старичкова.

22 апреля министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил о происшествии в Авачинской бухте. С борта прогулочного катера выпал человек без спасательного жилета. 23 апреля поиски останавливались из-за непогоды.

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