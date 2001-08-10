Тихоокеанское
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10:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Двое взрослых и ребенок погибли в аварии в Приамурье

Двое взрослых и ребенок погибли в аварии в Приамурье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области в ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, пишет ИА "Порт Амур".

Страшная авария произошла в четверг, 24 апреля на федеральной трассе в Мазановском округе. По информации управления Госавтоинспекции региона, на 1399 километре автодороги "Амур" произошло столкновение легкового автомобиля Lada Granta с грузовым автомобилем "Урал" (вахтовка).

В автоаварии три человека скончались, в том числе маленький ребенок. Один человек с травмами госпитализирован.

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