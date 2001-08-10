Тихоокеанское
информационное агентство
25 Апреля 2025
Сейчас 14:44
82,86|94,71
Следственный комитет возбудил дело по факту убийства в Охе
08:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На 50 тысяч рублей обманули сахалинку в питерской группе по продаже палаток

На 50 тысяч рублей обманули сахалинку в питерской группе по продаже палаток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Сахалинска лишилась 50 тысяч рублей из-за группы по продаже палаток. Женщина оформила заказ, но товар так и не получила, а "продавец" заблокировал её контакт, пишет astv.ru, ссылаясь на УМВД России по Сахалинской области.

В неприятную историю попала 46-летняя горожанка. Она оплатила две шестиместные походные палатки через интернет-группу, владельцы которой, согласно описанию, находились в Санкт-Петербурге.

"После перевода денежных средств продавец удалил переписку и заблокировал покупательницу в группе "Техника и снаряжение склад", - добавили в ведомстве.

По факту возбудили уголовное дело.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?