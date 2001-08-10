Житель Углегорска угнал автомобиль соседа и бросил его на заброшенной стройке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Углегорске местный житель угнал автомобиль соседа, чтобы покататься по городу, но бросил машину на заброшенной стройке после неудачной попытки починить её. Полиция задержала подозреваемого и возбудила уголовное дело по статье о неправомерном завладении транспортным средством.

Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, 28-летний мужчина решил угнать автомобиль иностранного производства, принадлежащий его соседке. Ранним утром 13 апреля он заметил машину, которая не была заперта на ключ, и без труда проник в салон. Найдя ключ от замка зажигания, он завёл автомобиль и отправился кататься по улицам города.

Однако прогулка закончилась неудачно. Когда двигатель начал перегреваться, подозреваемый решил заехать на заброшенную стройку, чтобы набрать воды и залить её в радиатор. В процессе он проколол колесо, а затем застрял на машине. Не сумев выбраться, мужчина бросил угнанный автомобиль и ушёл. Полиция оперативно установила его личность и задержала.

Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы.