Житель Долинска предъявил автоинспекторам поддельное водительское удостоверение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске сотрудники ГИБДД задержали местного жителя, который предъявил поддельное водительское удостоверение. Мужчина 1985 года рождения приобрел фальшивый документ через интернет, что привело к возбуждению уголовного дела.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, инцидент произошел 11 апреля 2025 года. Инспекторы остановили автомобиль иностранного производства для проверки документов. Водительское удостоверение, которое предъявил мужчина, вызвало подозрения у сотрудников ГИБДД.

В ходе проверки выяснилось, что житель Долинска заказал подделку через интернет, предоставив свои данные и фотографию неизвестным лицам. Экспертиза подтвердила, что удостоверение не соответствует установленным образцам и изготовлено кустарным способом. Сейчас мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 327 УК РФ, которая предусматривает ответственность за использование заведомо поддельных документов.