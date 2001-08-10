Жительница Стародубского из-за конфликта продала чужую спецтехнику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинском районе Сахалинской области полиция вернула владельцу похищенный фронтальный погрузчик стоимостью 1,2 миллиона рублей. Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, к краже причастна 53-летняя жительница села Стародубское, сдававшая землю потерпевшему.
48-летний житель села Быков обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу спецтехники с арендованного участка. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили, что к исчезновению погрузчика причастна знакомая потерпевшего. Как выяснили полицейские, между мужчиной и женщиной произошел конфликт, после чего она решила продать его имущество под видом неисправного своему приятелю.
Покупатель, не подозревавший о преступном умысле, забрал погрузчик, чтобы сдать его на металлолом. Однако сотрудники полиции успели изъять спецтехнику и вернуть её законному владельцу. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ). Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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