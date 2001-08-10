Сотрудники Росгвардии изъяли 21 единицу оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине сотрудники Росгвардии продолжают проводить проверки, направленные на соблюдение правил оборота гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю они проверили 136 мест хранения и выявили 6 нарушений, связанных с истекшими сроками разрешений и неправильными условиями хранения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в ходе проверок изъяли 21 единицу огнестрельного оружия и 494 патрона. В торговой организации обнаружили нарушения условий хранения, изъяв 2 единицы травматического оружия, 1 гладкоствольное, 1 нарезное и 480 патронов. Также правоохранители лишили права хранения оружия владельцев, привлеченных к уголовной ответственности. В Охе изъяли охотничье ружье у гражданина, нарушившего правила дорожного движения, а в Южно-Сахалинске - 2 единицы оружия и 14 патронов у лица, занимавшегося незаконным оборотом.

Кроме того, сахалинцы добровольно сдали 2 охотничьих ружья. В рамках предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности ведомство рассмотрело 228 из 237 поданных заявлений.

Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости строго соблюдать правила хранения. Оружие должно находиться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность и исключающих доступ посторонних лиц. Эти меры направлены на обеспечение общественной безопасности и предотвращение нарушений законодательства.