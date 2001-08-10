Тихоокеанское
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10:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сотрудники Росгвардии изъяли 21 единицу оружия за неделю

Сотрудники Росгвардии изъяли 21 единицу оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине сотрудники Росгвардии продолжают проводить проверки, направленные на соблюдение правил оборота гражданского и служебного оружия. За минувшую неделю они проверили 136 мест хранения и выявили 6 нарушений, связанных с истекшими сроками разрешений и неправильными условиями хранения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в ходе проверок изъяли 21 единицу огнестрельного оружия и 494 патрона. В торговой организации обнаружили нарушения условий хранения, изъяв 2 единицы травматического оружия, 1 гладкоствольное, 1 нарезное и 480 патронов. Также правоохранители лишили права хранения оружия владельцев, привлеченных к уголовной ответственности. В Охе изъяли охотничье ружье у гражданина, нарушившего правила дорожного движения, а в Южно-Сахалинске - 2 единицы оружия и 14 патронов у лица, занимавшегося незаконным оборотом.

Кроме того, сахалинцы добровольно сдали 2 охотничьих ружья. В рамках предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности ведомство рассмотрело 228 из 237 поданных заявлений.

Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости строго соблюдать правила хранения. Оружие должно находиться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность и исключающих доступ посторонних лиц. Эти меры направлены на обеспечение общественной безопасности и предотвращение нарушений законодательства.

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