Сахалинские автоинспекторы выявили более 200 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 201 нарушение Правил дорожного движения, включая случаи управления транспортными средствами в состоянии опьянения и без соответствующих прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, за сутки задержали и отстранили от управления четырех водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 16 человек попались на управлении автомобилем без прав или после лишения водительского удостоверения по решению суда. Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности водителей за такие нарушения, как использование тонированных стекол (19 случаев), неправильная перевозка детей (9 случаев) и управление автомобилями с техническими неисправностями (8 случаев).

Сотрудники Госавтоинспекции также составили 30 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок. Шесть автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1252 нарушения, включая превышение скорости (1150 случаев), выезд на встречную полосу (22 случая) и движение на запрещающий сигнал светофора (9 случаев).

Таким образом, профилактические мероприятия ГИБДД на Сахалине продолжают активно выявлять нарушения и способствовать повышению безопасности на дорогах региона.