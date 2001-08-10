Тихоокеанское
информационное агентство
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Житель Долинска предъявил автоинспекторам поддельное водительское удостоверение
09:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские автоинспекторы выявили более 200 нарушений ПДД за сутки

Сахалинские автоинспекторы выявили более 200 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не зафиксировано ни одного ДТП с пострадавшими. Однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 201 нарушение Правил дорожного движения, включая случаи управления транспортными средствами в состоянии опьянения и без соответствующих прав.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении ГИБДД, за сутки задержали и отстранили от управления четырех водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Еще 16 человек попались на управлении автомобилем без прав или после лишения водительского удостоверения по решению суда. Кроме того, инспекторы привлекли к ответственности водителей за такие нарушения, как использование тонированных стекол (19 случаев), неправильная перевозка детей (9 случаев) и управление автомобилями с техническими неисправностями (8 случаев).

Сотрудники Госавтоинспекции также составили 30 административных материалов на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок. Шесть автомобилей задержали и поместили на специализированную стоянку. Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1252 нарушения, включая превышение скорости (1150 случаев), выезд на встречную полосу (22 случая) и движение на запрещающий сигнал светофора (9 случаев).

Таким образом, профилактические мероприятия ГИБДД на Сахалине продолжают активно выявлять нарушения и способствовать повышению безопасности на дорогах региона.

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