Во Владивостоке подростки на остановке избили водителя аатобуса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Фрунзенском районе Владивостока разгорелся конфликт между подростками и водителем автобуса. Инцидент произошел вечером 22 апреля на остановке "Покровский парк", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В полицию обратилась 18-летняя девушка, ставшая свидетельницей происшествия. На место прибыли правоохранители, которые опросили свидетелей и изучили записи с камер.
По предварительной информации, несколько подростков облили краской автобус, пока тот стоял на светофоре. Водитель вышел, чтобы разобраться, но получил в лицо перцовым баллончиком. Далее началась потасовка.
Сейчас выясняются все обстоятельства и устанавливаются личности участников конфликта. После проверки будет принято решение о дальнейших действиях.
Также следком Приморья организовал доследственную проверку.
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