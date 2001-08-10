Во Владивостоке подростки на остановке избили водителя аатобуса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Фрунзенском районе Владивостока разгорелся конфликт между подростками и водителем автобуса. Инцидент произошел вечером 22 апреля на остановке "Покровский парк", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась 18-летняя девушка, ставшая свидетельницей происшествия. На место прибыли правоохранители, которые опросили свидетелей и изучили записи с камер.

По предварительной информации, несколько подростков облили краской автобус, пока тот стоял на светофоре. Водитель вышел, чтобы разобраться, но получил в лицо перцовым баллончиком. Далее началась потасовка.

Сейчас выясняются все обстоятельства и устанавливаются личности участников конфликта. После проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

Также следком Приморья организовал доследственную проверку.