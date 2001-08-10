Тихоокеанское
информационное агентство
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17:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Дальневосточницу осудили за взятку преподавателю

Дальневосточницу осудили за взятку преподавателю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Тынде вынесли приговор в отношении 34-летней жительницы города Нерюнгри Республики Саха (Якутия). Женщина, являясь студентом заочного отделения, дала взятку преподавателю, пишет ИА "Порт Амур" со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

В ноябре 2022 года студентка заочного факультета Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта в Тынде перевела руководителю факультета 20 тысяч рублей. Эти деньги были взяткой за перевод на следующий курс без сдачи экзаменов и зачетов зимней сессии. При этом педагоги не проверяли знания и не заполняли необходимые документы.

Женщину осудили по части 3 статьи 291 УК РФ и оштрафовали на 100 тысяч рублей. В отношении взяткополучателя расследование продолжается.

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