Кадеты Южно-Сахалинска будут участвовать в параде Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В преддверии 80-летия Великой Победы в Южно-Сахалинске активно готовятся к главному параду года, в котором примут участие 48 кадетов - как юношей, так и девушек. Тренировки проходят на плацу воинской части и площади Победы под руководством офицеров-воспитателей Кадетской школы, которые отмечают высокий уровень дисциплины и ответственности учащихся.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, подготовка к параду включает шесть репетиций, часть из которых проводят в вечернее время. Офицер-воспитатель Павел Ареев подчеркнул, что ежегодное участие кадетов в параде стало традицией, а качество строевой подготовки с каждым годом только возрастает. Учащиеся демонстрируют исключительную выдержку, несмотря на сложности: большая численность колонны и различный уровень подготовки участников требуют максимальной сосредоточенности. По словам Алины Каймасовой, одной из кадеток, дружелюбная атмосфера и общая цель объединяют ребят, помогая преодолевать трудности.
Кадетская школа традиционно играет важную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи региона. Учащиеся регулярно участвуют в мероприятиях, посвященных встречам с ветеранами, акциям памяти героев специальной военной операции и другим патриотическим инициативам. Например, Илья Полищук, который в четвертый раз пройдет на параде, уже определился с будущей профессией и планирует поступать в Дальневосточную пожарную академию. Напомним, что первая общегородская репетиция парада состоится сегодня, 23 апреля, на площади Победы.
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