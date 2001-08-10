Корсаковец использовал найденную кредитную карту для покупок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове сосед похитил деньги с банковского счета 24-летней девушки. 50-летний мужчина использовал найденную кредитную карту для покупок, пока не исчерпал ее средства.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, инцидент произошел после того, как местная жительница обнаружила пропажу своей кредитной карты. Проверив баланс, она с удивлением узнала, что с ее счета исчезло более 8000 рублей. Это побудило девушку обратиться в полицию с заявлением о краже.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний сосед потерпевшей, который нашел банковскую карту у подъезда дома. Мужчина решил воспользоваться чужой собственностью и, воспользовавшись бесконтактной системой оплаты, совершил несколько покупок, потратив все средства на карте. После того как деньги закончились, он выбросил карту.

В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."г" ч. 3 статьи 158 УК РФ, которое касается кражи, совершенной с банковского счета или в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемого назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и обязательного поведения.