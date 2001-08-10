Лишенный прав сахалинец повторно сел за руль в состоянии опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинец, лишенный прав, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 37-летнего жителя Корсакова возбудили уголовное дело за повторное нарушение ПДД.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, инцидент произошел 10 апреля на улице Окружной. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, которым управлял 37-летний мужчина. У водителя заметили явные признаки алкогольного опьянения, поэтому его сразу отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,978 мг/л.
Дальнейшая проверка выявила, что мужчина уже лишился водительских прав в 2022 году на три года. Несмотря на это, он снова сел за руль, нарушив закон. Отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, лишенным прав.
"Подобные нарушения создают угрозу для безопасности всех участников дорожного движения. Мы призываем водителей соблюдать правила и не садиться за руль в состоянии опьянения, особенно если они уже лишены прав", - отметили в пресс-службе ОМВД.
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