Лишенный прав сахалинец повторно сел за руль в состоянии опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец, лишенный прав, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 37-летнего жителя Корсакова возбудили уголовное дело за повторное нарушение ПДД.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, инцидент произошел 10 апреля на улице Окружной. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль, которым управлял 37-летний мужчина. У водителя заметили явные признаки алкогольного опьянения, поэтому его сразу отстранили от управления транспортным средством. Освидетельствование показало, что уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе составил 0,978 мг/л.

Дальнейшая проверка выявила, что мужчина уже лишился водительских прав в 2022 году на три года. Несмотря на это, он снова сел за руль, нарушив закон. Отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, лишенным прав.

"Подобные нарушения создают угрозу для безопасности всех участников дорожного движения. Мы призываем водителей соблюдать правила и не садиться за руль в состоянии опьянения, особенно если они уже лишены прав", - отметили в пресс-службе ОМВД.