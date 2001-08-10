Мошенники пытались выманить 151 тысячу рублей у жительницы Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница Южно-Сахалинска избежала потери денег благодаря бдительности. 73-летняя пенсионерка распознала схему мошенников, которые пытались выманить у нее 151 тысячу рублей, и вовремя обратилась в полицию.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Пожилой женщине позвонил человек, представившийся сотрудником "Энергосбыта". Он предложил заменить счетчик и выведал у пенсионерки пятизначный код из банковского сообщения. Затем в мессенджере женщина получила уведомление о входе в ее личный кабинет на портале "Госуслуги" с нового устройства.

Следом позвонил якобы сотрудник Росфинмониторинга, который убедил пенсионерку включить демонстрацию экрана в приложениях банка и "Госуслуги". Под предлогом проверки бдительности сотрудников он попытался перевести 151 тысячу рублей с ее счета, но банк заблокировал операцию как подозрительную. После этого женщина начала получать сообщения об одобрении кредитов в различных организациях. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Благодаря оперативным действиям пенсионерки, материальный ущерб ей не причинили.