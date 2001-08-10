Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2025
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Лишенный прав сахалинец повторно сел за руль в состоянии опьянения
09:33, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Водитель без прав спровоцировал аварию в Южно-Сахалинске

Водитель без прав спровоцировал аварию в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Карла Маркса и Амурской произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель, не имевший прав и управлявший незарегистрированным транспортным средством, не уступил дорогу и столкнулся с другим автомобилем, получив травмы.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, инцидент произошел 22 апреля 2025 года в 7:50 утра. 30-летний водитель автомобиля "Toyota Premio", который не был зарегистрирован должным образом, двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество автомобилю "Toyota Land Cruiser 200", следовавшему по главной. В результате столкновения водитель "Toyota Premio" получил травмы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех обстоятельств происшествия. В настоящее время выясняют, почему водитель управлял автомобилем без прав и как незарегистрированное транспортное средство оказалось на дороге.

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