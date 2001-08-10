На Сахалине за сутки произошло два ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине произошло два ДТП с пострадавшими, а сотрудники Госавтоинспекции выявили более 140 нарушений ПДД. Среди задержанных оказались водители, управлявшие автомобилями в состоянии опьянения, а также те, кто лишен прав или не имел их вовсе.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, за прошедшие сутки инспекторы отстранили от управления четырех водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Еще 13 человек задержали за управление транспортными средствами без прав или после лишения водительских удостоверений. Кроме того, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителей за выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями, нарушение правил перевозки детей и другие серьезные нарушения.

С помощью стационарных комплексов фото- и видеофиксации зафиксировали 1 836 нарушений ПДД. Среди них - превышение скорости, движение на запрещающий сигнал светофора и непредоставление преимущества пешеходам. Сотрудники ЦАФАП Госавтоинспекции уже привлекли нарушителей к административной ответственности.