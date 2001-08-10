Полиция задержала жителей Анивы с незаконно добытыми морскими гребешками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инспекторы отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области задержали двух жителей Анивского городского округа с крупной партией незаконно добытых морских гребешков. Стоимость изъятого деликатеса оценивается в 350 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области, инцидент произошёл на 18-м километре автодороги Южно-Сахалинск - Холмск. Полицейские остановили иномарку под управлением женщины 1990 года рождения, в салоне которой находился её 41-летний сожитель. Заметив нервозность задержанных, инспекторы решили досмотреть автомобиль. В багажнике они обнаружили два мешка с 511 экземплярами морского гребешка.
Задержанные признались, что приобрели морепродукты у незнакомца на берегу залива Анива, зная о запрете на добычу биоресурсов в этом районе. Они планировали часть гребешка употребить сами, а остальное перепродать. Отдел дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 175 УК РФ. Кроме того, полиция начала расследование по ч. 3 ст. 256 УК РФ, чтобы установить всех причастных к незаконной добыче биоресурсов. В отношении задержанных суд избрал меру пресечения в виде обязательства о явке.
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