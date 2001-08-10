Четверо охинцев пытались хитростью завладеть наследством, которое им не принадлежит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Оха продолжает расследование уголовного дела, в котором обвиняются четыре местных жителя. Они подозреваются в организации мошеннической схемы, направленной на лишение наследства родственников умершего мужчины, что квалифицируется как покушение на мошенничество в особо крупном размере, согласно ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщили ТИА "Острова" в Следственном управлении СК России по Сахалинской области, в 2021 году обвиняемые совместно разработали план по завладению наследством. Один из них подал иск в суд, требуя взыскать с наследников умершего 55 миллионов рублей по договору займа, который, как выяснилось, не был подписан покойным. Суд, оценив результаты судебных экспертиз, отклонил иск, что стало серьезным ударом по планам мошенников.

В настоящее время следственные действия продолжаются, и следователи собирают дополнительные доказательства. Оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ России по Сахалинской области. Суд уже избрал меры пресечения для двух обвиняемых в виде заключения под стражу, а для остальных двух установил подписку о невыезде и надлежащем поведении. Таким образом, следствие активно работает над тем, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.