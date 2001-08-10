Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2025
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10:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Четверо охинцев пытались хитростью завладеть наследством, которое им не принадлежит

Четверо охинцев пытались хитростью завладеть наследством, которое им не принадлежит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Оха продолжает расследование уголовного дела, в котором обвиняются четыре местных жителя. Они подозреваются в организации мошеннической схемы, направленной на лишение наследства родственников умершего мужчины, что квалифицируется как покушение на мошенничество в особо крупном размере, согласно ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как сообщили ТИА "Острова" в Следственном управлении СК России по Сахалинской области, в 2021 году обвиняемые совместно разработали план по завладению наследством. Один из них подал иск в суд, требуя взыскать с наследников умершего 55 миллионов рублей по договору займа, который, как выяснилось, не был подписан покойным. Суд, оценив результаты судебных экспертиз, отклонил иск, что стало серьезным ударом по планам мошенников.

В настоящее время следственные действия продолжаются, и следователи собирают дополнительные доказательства. Оперативное сопровождение по делу осуществляет УФСБ России по Сахалинской области. Суд уже избрал меры пресечения для двух обвиняемых в виде заключения под стражу, а для остальных двух установил подписку о невыезде и надлежащем поведении. Таким образом, следствие активно работает над тем, чтобы привлечь всех виновных к ответственности.

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