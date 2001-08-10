Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2025
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09:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская Госавтоинспекция пресекла 140 нарушений ПДД за сутки

Сахалинская Госавтоинспекция пресекла 140 нарушений ПДД за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 140 нарушений правил дорожного движения. Среди них - задержание водителей в состоянии опьянения, управление транспортными средствами без прав и другие серьезные нарушения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления шесть водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Еще восемь человек оказались за рулем без прав либо после лишения водительского удостоверения по решению суда. Кроме того, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителей за выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями, нарушение правил перевозки детей и другие нарушения.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1955 нарушений ПДД. Среди них - 1628 случаев превышения скорости, 46 выездов на встречную полосу и 36 проездов на запрещающий сигнал светофора. Также инспекторы составили четыре административных материала на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок. В общей сложности на специализированную стоянку отправили семь автомобилей.

Госавтоинспекция продолжает проводить профилактические мероприятия, чтобы снизить количество нарушений на дорогах и повысить безопасность участников движения.

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