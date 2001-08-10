Сахалинская Госавтоинспекция пресекла 140 нарушений ПДД за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на Сахалине не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники Госавтоинспекции выявили 140 нарушений правил дорожного движения. Среди них - задержание водителей в состоянии опьянения, управление транспортными средствами без прав и другие серьезные нарушения.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ГИБДД, инспекторы задержали и отстранили от управления шесть водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Еще восемь человек оказались за рулем без прав либо после лишения водительского удостоверения по решению суда. Кроме того, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности водителей за выезд на встречную полосу, управление незарегистрированными автомобилями, нарушение правил перевозки детей и другие нарушения.
Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали 1955 нарушений ПДД. Среди них - 1628 случаев превышения скорости, 46 выездов на встречную полосу и 36 проездов на запрещающий сигнал светофора. Также инспекторы составили четыре административных материала на водителей, которые не оплатили штрафы в установленный срок. В общей сложности на специализированную стоянку отправили семь автомобилей.
Госавтоинспекция продолжает проводить профилактические мероприятия, чтобы снизить количество нарушений на дорогах и повысить безопасность участников движения.
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