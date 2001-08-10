Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2025
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15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мошенники обманули сахалинцев на миллионы рублей

Мошенники обманули сахалинцев на миллионы рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области продолжают становиться жертвами мошенников, теряя крупные суммы денег. За последнее время злоумышленники обманули несколько человек, используя различные схемы, включая звонки от лже-сотрудников ФСБ и банков, а также предложения инвестиций и удаленной работы.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном управлении МВД, 66-летняя жительница Южно-Сахалинска едва не лишилась 116 500 рублей, поверив мошеннику, который представился сотрудником ФСБ. Он убедил женщину, что ее счета взломали, и потребовал перевести деньги на "безопасный счет". Женщина успела перевести средства знакомой, но вовремя осознала обман. Другой случай произошел с 75-летним южносахалинцем, который установил приложение для быстрых переводов по указанию мошенников и потерял 857 000 рублей.

Мошенники также обманули 19-летнюю жительницу Южно-Сахалинска, убедив ее перевести 95 000 рублей на "безопасный счет" под предлогом блокировки средств. 61-летний житель Анивы оформил кредитную карту и перевел на нее все свои сбережения - 280 000 рублей, которые затем перечислил на счет злоумышленников. 39-летний житель Углегорска потерял 613 000 рублей, поверив предложению "аналитика" инвестировать в биржу.

Кроме того, 65-летняя жительница села Чехов перевела 46 400 рублей, поверив предложению об удаленной работе, а 20-летняя жительница Южно-Курильского района и 24-летний южносахалинец лишились 97 000 и 228 000 рублей соответственно, поверив лже-сотрудникам банка. По всем фактам мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовные дела и проводят следственные действия.

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