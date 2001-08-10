Пожар в Тымовском локализовали за 12 минут

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 апреля в 14:12 в диспетчерскую службу Тымовского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о возгорании в нежилом строении на пер. Транспортный, 13. Спустя 8 минут пожарные прибыли на место и приступили к тушению. К моменту их прибытия огонь охватил 12 квадратных метров бани, где горел мусор.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по делам ГО, ЧС и ПБ, пожарные локализовали очаг возгорания уже в 14:22, а к 14:34 полностью ликвидировали пожар. В тушении участвовали сотрудники пожарно-спасательной части № 41 пгт. Тымовское. На месте работали 5 человек личного состава и одна единица техники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину возгорания.