Тихоокеанское
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Жителя Камчатки будут судить за то, что шпионил за женой

Жителя Камчатки будут судить за то, что шпионил за женой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, который шпионил за супругой. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает ИА "Кам 24".

По предварительным данным, в октябре 2023 года мужчина приобрел в интернет-магазине специальное техническое средство, которое позволяет получать информацию о местоположении. Шпионскую технику он тайно установил в автомобиль супруги, благодаря чему контролировал ее передвижение и телефонные разговоры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Материалы дела передали прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд. Максимальное наказание, которое ожидает обвиняемого, - четыре года лишения свободы.

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