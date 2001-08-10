Жителя Камчатки будут судить за то, что шпионил за женой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, который шпионил за супругой. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает ИА "Кам 24".

По предварительным данным, в октябре 2023 года мужчина приобрел в интернет-магазине специальное техническое средство, которое позволяет получать информацию о местоположении. Шпионскую технику он тайно установил в автомобиль супруги, благодаря чему контролировал ее передвижение и телефонные разговоры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Материалы дела передали прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд. Максимальное наказание, которое ожидает обвиняемого, - четыре года лишения свободы.